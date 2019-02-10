Son Dakika Haberleri: Göktuğ Ergin, Dünyada Yılın Antrenörü Seçildi

Göktuğ Ergin, Dünyada Yılın Antrenörü Seçildi

1 saat önce

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, dünyada yılın antrenörü seçildi.

Göktuğ Ergin, Dünyada Yılın Antrenörü Seçildi, System.String[]
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, dünyada yılın antrenörü seçildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve jüri tarafından belirlenen ödüllerin sahiplerini bulduğu belirtildi.

Açıklamada, Göktuğ Ergin'in dünyada yılın antrenörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Aynı jüri tarafından yapılan değerlendirmede milli okçu Mete Gazoz'un da dünyada yılın en iyi çıkış yapan sporcusu seçildiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Türkiye, Spor
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