Göktuğ Ergin, Dünyada Yılın Antrenörü Seçildi
1 saat önce
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, dünyada yılın antrenörü seçildi.
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, dünyada yılın antrenörü seçildi. Türkiye
Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve jüri tarafından belirlenen ödüllerin sahiplerini bulduğu belirtildi.
Açıklamada, Göktuğ Ergin'in dünyada yılın antrenörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.
Aynı jüri tarafından yapılan değerlendirmede milli okçu Mete Gazoz
'un da dünyada yılın en iyi çıkış yapan sporcusu seçildiği aktarıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:48 Kaynak: AA
Kartal'da Çökme Tehlikesi Bulunan Binanın Yıkımına Başlandı
5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu
Paris'te Kadınların İmam Olacağı Cami Açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 Yaşındaki Meliha Teyze İle Bir Araya Geldi