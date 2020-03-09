Göktuğ Ergin: Okçulukta hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak

anlattı. Göktuğ Ergin, kampta Klasik Yay Milli Takımı'nın olimpiyat hazırlıklarının yanı sıra, Makaralı Yay Milli Takımı 2020 seçmelerinin de yapıldığını söyledi. Seçmelerde 8 erkek ve 7 kadın sporcunun yer aldığını kaydeden Ergin, klasik yayda da 6 erkek ve 6 kadın sporcunun olimpiyata hazırlandığını belirtti.

"KORONA DÜNYA KUPASI'NI ÇİN'DEN ANTALYA'YA GETİRDİ"

Antalya 'daki çalışmaların ardından yarın Almanya 'da 3 günlük kampa başlayacaklarını bildiren Göktuğ Ergin, daha sonra tekrar Antalya'da 17 ülke milli takımının katılacağı çok uluslu hazırlık kampı gerçekleştirileceğini söyledi. Ergin, 1-5 Nisan'da ise Antalya 100'üncü Yıl Okçuluk Tesisleri'nde Kahraman Bagatır İlkbahar Okları turnuvasının düzenleneceğini dile getirdi. Olimpiyat öncesinde Antalya'nın önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Ergin, "Dünya Okçuluk Federasyonu takviminde daha önce 1-5 Mayıs'ta Çin'de gerçekleştirileceği açıklanan Dünya Kupası 2'nci ayak yarışması, koronavirüs nedeniyle iptal edilerek ülkemize alındı. Dünya Kupası 2'nci ayak yarışmaları 11-17 Mayıs'ta Antalya 100'üncü Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak. Sonrasında da 20-26 Mayıs'ta Açık Hava Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilecek" diye konuştu.

"OLİMPİYAT KOTASI İÇİN MÜCADELE"

Açık Hava Avrupa Şampiyonası ile Haziran ayında Berlin 'de düzenlenecek Dünya Kupası 3'üncü ayak yarışmasının Okçuluk Milli Takımı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Göktuğ Ergin, "Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız hem erkek hem bayanlarda bireysel olimpiyat kotası kazanmak için yarışacak. Haziran ayının üçüncü haftası Berlin'de Dünya Kupası 3'üncü ayak yarışmalarında da takım halinde kota için mücadele edeceğiz. 28 Haziran itibarıyla Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından erkek ve bayanlarda olimpiyatta yarışacak 64'er sporcu belirlenecek" dedi.

"HEDEF MİNUMUM 4 SPORCU"

Okçuluk Milli Takımı'nın hedeflerini anlatan Ergin, şunları söyledi:

"Olimpiyata erkeklerde takım halinde katılmayı istiyoruz. Geçen yılı Dünya Kupası şampiyonu tamamlamış erkek takımımız var. Kış dönemi kamplarında iyi çalıştık ve sporcularımız geçen yıldan daha iyi. Erkeklerde oldukça iddialıyız. Bayanlarda Yasemin Ecem Anagöz performans olarak çok iyi. Avrupa şampiyonu sporcumuz ve formu çok iyi durumda. Yasemin ile ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kota almak, Berlin'de de takım halinde kota kazanmak istiyoruz. Hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak."

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