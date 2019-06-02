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Göktuğ Ergin, WA Antrenör Komitesi'ne seçildi

9 dakika önce

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) Antrenör Komitesi'ne seçildi.

Göktuğ Ergin, WA Antrenör Komitesi'ne seçildi, System.String[]
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) Antrenör Komitesi'ne seçildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesindene yapılan açıklamada, "Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde yapılan 53. Dünya Okçuluk Federasyonu Genel Kurulu'nda en çok oyu alarak Antrenör Komitesi'ne seçildi." denildi.
Ergin, WA tarafından dünyada yılın (2018) antrenörü ödülüne layık görülmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:38 Kaynak: AA
Spor
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