Göktuğ Ergin, WA Antrenör Komitesi'ne seçildi
9 dakika önce
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) Antrenör Komitesi'ne seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:38 Kaynak: AA
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) Antrenör Komitesi'ne seçildi. Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesindene yapılan açıklamada, "Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Hollanda
'nın s-Hertogenbosch kentinde yapılan 53. Dünya Okçuluk Federasyonu Genel Kurulu'nda en çok oyu alarak Antrenör Komitesi'ne seçildi." denildi.
Ergin, WA tarafından dünyada yılın (2018) antrenörü ödülüne layık görülmüştü.
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