'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Göktürk-1' uydusundan çekilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün fotoğrafları, sosyal medyadan paylaşıldı.

Açılışı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 'Göktürk-1' uydusundan görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, fotoğraflar "1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" notuyla paylaşıldı.