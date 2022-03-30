'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü - Son Dakika
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'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü

30.03.2022 11:17
'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Göktürk-1' uydusundan çekilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün fotoğrafları, sosyal medyadan paylaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Göktürk-1' uydusundan çekilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün fotoğrafları, sosyal medyadan paylaşıldı.

Açılışı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 'Göktürk-1' uydusundan görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, fotoğraflar "1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" notuyla paylaşıldı.


'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü
'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü
'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü
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Milli Savunma Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü - Son Dakika
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