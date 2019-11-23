Göktürk, D.Kongo Milli Takımı'nı ağırladı

İstanbul'a 18 Kasım'da gelen ve 28 Kasım'a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek olan Demokratik Kongo takımı, Kadınlar 2. Hentbol Ligi ekiplerinden Göktürkspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Dostça geçen maçı Afrika temsilcisi 38-21 kazandı. Mücadele öncesi iki takımın teknik heyetleri ve oyuncuları hatıra fotoğrafı çektirdi. Demokratik Kongo ayrıca ikinci hazırlık karşılaşmasında İstanbul Aydın Üniversitesi Erkek Takımı'nı 30-27 mağlup etti.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti Takımı'nın İstanbul kampının organizatörü Bertrand Ndong, Demokratik Kongo kafilesinin İstanbul'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu, kampın son derece iyi geçtiğini belirtirken Göktürkspor ve Aydın Üniversitesi takımlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Ndong, Demokratik Kongo ekibinin çok yetenekli isimlere sahip olduğunu ve Japonya'da başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.