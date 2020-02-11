Göktürk Kültür Merkezi'nde girişimcilik kursu başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göktürk Kültür Merkezi'nde girişimcilik kursu başladı - Son Dakika

Göktürk Kültür Merkezi'nde girişimcilik kursu başladı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Göktürk Kültür Merkezi'nde girişimcilik kursu başlatıldı.

Göktürk Kültür Merkezi'nde girişimcilik kursu başladı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Göktürk Kültür Merkezi'nde girişimcilik kursu başlatıldı.


Girişimcilik kursunda eğitimler, Eğitim Uzmanı Tevfik Türel tarafından haftada 4 saat olarak veriliyor ve toplamda 32 saat sürüyor. Eğitimler sonunda ise katılımcılara MEB onaylı sertifika veriliyor. Göktürklü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği girişimcilik eğitimlerinde 2 ay boyunca; "Girişimcilik nedir? Nasıl girişimci olunur? Girişimci insanların özellikleri nelerdir? KOSGEB desteği nasıl alınır? Şartları nelerdir? Yatırım nasıl yapılır?" gibi konular işlenip sorulara cevap aranıyor.


Yetişkinlere yönelik olarak verilen eğitimler KOSGEB'in düzenlediği eğitimlerden farklı olup kursiyerlerin KOSGEB desteği alması için ayrıca online eğitimlere katılıp sınavdan başarılı olması gerekiyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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