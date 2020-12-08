Göktürk'te başıboş köpek korkusu - Son Dakika

Göktürk'te başıboş köpek korkusu

08.12.2020 10:22
Göktürk'te başıboş köpek korkusu, System.String[]

EYÜPSULTAN'A bağlı Göktürk'te sayıları fazla olan başıboş köpeklerden mahalle sakinleri dert yandı.

EYÜPSULTAN'A bağlı Göktürk'te sayıları fazla olan başıboş köpeklerden mahalle sakinleri dert yandı.  Belgrad Ormanı'na bırakılan köpeklerin yiyecek bulmak için şehir merkezine indiklerini ve kendilerine saldırdıklarını söyleyen mahalle sakinleri, daha önce de şikayette bulunduklarını belirterek, duruma bir an önce çözüm bulunmasını istediler.

Göktürk'te yaşayan 15 yaşındaki Mert Atakan'ın köpekten kaçarken 6 metre yükseklikten düşmesi, bölgedeki başıboş köpek sorununu yeniden gündeme getirdi. Mert Atakan'ı kovalayan 2 köpek, belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü ancak bölgede sorun devam ediyor. Göktürk bölgesine yakın olan Belgrad Ormanı'na bırakılan köpekler yiyecek bulmak için zamanla mahalleye iniyor. Mahalle sakinleri ise başıboş halde gezen köpeklerin çokluğundan dert yanıp, daha önce kendilerine de saldırdıklarını söyledi. Bir vatandaş ise Beyaz Masa'ya şikayette bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını belirtti.

ÇOCUKLARA SALDIRIYORLAR

5 yıldır Göktürk'te yaşayan Gökhan Kibrit, "Burada çok fazla sokak köpeğinin olmasının sebebi bu canları alıp Belgrad Ormanı buraya çok yakın maalesef ki oraya bırakıyorlar. Burada çocuklara saldıranlar oluyor. Bu da Göktürk'te yaşayan herkes için çok zor oluyor. Çok fazla var yani İstanbul'un bütün semtlerini toplayın, belki Göktürk'te daha fazla sokak köpeği mevcut şu an." diye konuştu.

"EŞİME SALDIRDILAR, ELİMDE SOPAYLA YÜRÜYORUM"7 yıldır Göktürk'te yaşayan Yurdanur Kara ise, "Çok şikayetçiyiz. Saldırıyorlar. Sabahtan elimde sopayla yürüyorum. Kaç kişiyi kurtardım o sopa sayesinde. Eşime saldırdı köpekler. Üstündeki montu yırttılar. Ben gittim şikayet ettim Beyaz Masaya. Ama hiç haber alamadım. Onların pisliğinden yürüyemiyoruz yolda zaten" dedi.Tülin Doğan ise, "Saldırıyorlar hatta benim torunuma da saldırdılar. Isırdı bayağı hastanelik olduk maalesef sorun oldu. Hallolacak gibi de görünmüyor. Alıyorlar götürüyorlar sonra tekrar aç kalınca yerleşim yerlerine yeniden iniyor köpekler. Var yani köpek var çok var" şeklinde konuştu.


Göktürk'te başıboş köpek korkusu
Göktürk'te başıboş köpek korkusu
Göktürk'te başıboş köpek korkusu
Göktürk'te başıboş köpek korkusu
Göktürk'te başıboş köpek korkusu
Göktürk'te başıboş köpek korkusu
Göktürk'te başıboş köpek korkusu

Belgrad Ormanları, Göktürk, Ateşe, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göktürk'te başıboş köpek korkusu - Son Dakika


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