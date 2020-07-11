Göktürk'te binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

EYÜPSULTAN Göktürk'te iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çatısı tamamen yanan bina havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Göktürk Caddesi'nde bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa çıktı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine Eyüpsultan ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdan metrelerce yükselen alevlere müdahale eden ekipler bir süre sonra kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Polis ve zabıta ekipleri de sokakta güvenlik önlemi alırken yangının ardından bina çatısında büyük çapta hasar meydana geldi. Tamamen yanan çatı havadan görüntülendi.