GÖKTÜRK'TE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI -2 - Son Dakika

GÖKTÜRK'TE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI -2

GÖKTÜRK'TE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI -2 (drone görüntüsüyle)Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)Eyüpsultan Göktürk'te iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

GÖKTÜRK'TE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI -2 (drone görüntüsüyle)

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Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan Göktürk'te iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çatısı tamamen yanan bina havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Göktürk Caddesi'nde bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa çıktı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine Eyüpsultan ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdan metrelerce yükselen alevlere müdahale eden ekipler bir süre sonra kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Polis ve zabıta ekipleri de sokakta güvenlik önlemi alırken yangının ardından bina çatısında büyük çapta hasar meydana geldi. Tamamen yanan çatı havadan görüntülendi.

Göktürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖKTÜRK'TE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI -2 - Son Dakika
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