GÖKTÜRK'TE KÖPEĞİ TEKMELEYEN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÖKTÜRK'TE KÖPEĞİ TEKMELEYEN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika

GÖKTÜRK'TE KÖPEĞİ TEKMELEYEN KİŞİ KAMERADA

7 saat önce

Eyüpsultan Göktürk'te bir kişi sitenin, tel örgülerle çevrili basketbol sahasına hapsettiği köpeği defalarca tekmeledi.

GÖKTÜRK'TE KÖPEĞİ TEKMELEYEN KİŞİ KAMERADA, System.String[]

Eyüpsultan Göktürk'te bir kişi sitenin, tel örgülerle çevrili basketbol sahasına hapsettiği köpeği defalarca tekmeledi. O anlar kameralara yansıdı. Site sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçen pazartesi saat 14.30 sıralarında Göktürk Mahallesi'ndeki bir sitenin tellerle çevrili basketbol sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahaya hapsettiği sokak köpeğine defalarca tekme attı. Sahanın kapısına yönelen köpeğe tekme atmaya devam eden saldırgan daha sonra kapıyı açarak sahadan çıktı.

Yaralı köpeği gören site sakinleri güvenlik kameralarını seyretti. Site sakinleri daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü


- İstanbul
basketbol, Göktürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
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