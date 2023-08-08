Göktürk'te Oyuncak Silahla Gezen Kişiye İnceleme - Son Dakika
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Göktürk'te Oyuncak Silahla Gezen Kişiye İnceleme

08.08.2023 17:24

Eyüpsultan Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla dolaşan bir kişi tedirginlik yarattı. Yapılan incelemede silahın oyuncak olduğu belirlendi ve herhangi bir işlem yapılmadı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla dolaşan bir kişi, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis tarafından yapılan incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit edildi.

KAYDA ALIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Eyüpsultan Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla yürüyen bir kişi çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

OYUNCUK SİLAHMIŞ

Görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi.

Göktürk'te Oyuncak Silahla Gezen Kişiye İnceleme

ARACINDAKİ ARAMADA DA OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI

Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadı.

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada "Göktürk Göleti'nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

"MANİPÜLASYON"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise "'Göktürk Göleti bölgesinde, ellerinde uzun ve kısa namlulu silahlarla yürüyen bir çift görüntülendi' iddiası manipülasyondur. Emniyet mensuplarınca, çifte yönelik yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve olumsuz bir durumun olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Göktürk'te Oyuncak Silahla Gezen Kişiye İnceleme
Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

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