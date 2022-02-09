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Son dakika haber! GÖKTÜRK'TE POLİS VE KORSAN TAKSİCİ ARASINDAKİ KOVALAMACA TARLALARIN ARASINDA SON BULDU - Son Dakika

Son dakika haber! GÖKTÜRK'TE POLİS VE KORSAN TAKSİCİ ARASINDAKİ KOVALAMACA TARLALARIN ARASINDA SON BULDU

09.02.2022 10:53

Edinilen son dakika gelişmesine göre Göktürk'te sivil trafik ekiplerinden kaçan korsan taksici, tarlalar arasındaki yol bitince yakalandı.

Göktürk'te sivil trafik ekiplerinden kaçan korsan taksici, tarlalar arasındaki yol bitince yakalandı. Sürücü ve yolcuya toplamda 18 bin 250 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan Göktürk'te geçen Cumartesi öğle saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, korsan taksicilik yaptığından şüphelendikleri sürücüyü durdurmak istedi. Dur ihtarında bulundukları sürücü yanında bulunan yolcuyla birlikte kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında başlayan kovalamaca tarlaların arasındaki yol bitince sona erdi. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen sürücü H.Y ile yanındaki kadın yolcuya toplamda 18 bin 250 lira para cezası kesildi. Korsan taksicilik yapılan araç ise trafikten men edilirken çekici ile otoparka götürüldü.

Son dakika haber! GÖKTÜRK'TE POLİS VE KORSAN TAKSİCİ ARASINDAKİ KOVALAMACA TARLALARIN ARASINDA SON BULDU
Son dakika haber! GÖKTÜRK'TE POLİS VE KORSAN TAKSİCİ ARASINDAKİ KOVALAMACA TARLALARIN ARASINDA SON BULDU
Son dakika haber! GÖKTÜRK'TE POLİS VE KORSAN TAKSİCİ ARASINDAKİ KOVALAMACA TARLALARIN ARASINDA SON BULDU

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Para Cezası, Eyüpsultan, Cumartesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! GÖKTÜRK'TE POLİS VE KORSAN TAKSİCİ ARASINDAKİ KOVALAMACA TARLALARIN ARASINDA SON BULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! GÖKTÜRK'TE POLİS VE KORSAN TAKSİCİ ARASINDAKİ KOVALAMACA TARLALARIN ARASINDA SON BULDU - Son Dakika
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