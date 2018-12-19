Son Dakika Haberleri: Göktürk'te Şantiyeler ve Yolları Su Bastı

Göktürk'te Şantiyeler ve Yolları Su Bastı

3 saat önce

Kemerburgaz-Göktürk yolunda aşırı yağış sonucu yollar ve işçilerin kaldığı konteynerler su altında kaldı.

Göktürk'te Şantiyeler ve Yolları Su Bastı, System.String[]
Kemerburgaz- Göktürk yolunda aşırı yağış sonucu yollar ve işçilerin kaldığı konteynerler su altında kaldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu. Kemerburgaz-Göktürk yolunun bir kısmı suyun içinde kaldı. Su dolan yolda yaya geçişi sağlanamazken, araçlar suyun içinde güçlükle ilerledi. Kemerburgaz Deresi'nin çevresindeki birçok alan ve iş yerleri de sular altında kaldı. Bir inşaata ait şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler suya gömüldü.

Derenin taşmasıyla iş yerinin sular altında kaldığını söyleyen İsmet Konut, "Dün akşamdan beri yağan yağmur doldu. Yukarıdan da galiba barajı açtılar. Buralar böyle su doldu. Konteynerleri de sürükledi köprünün altına. Kimse de gelmedi bu saate kadar buraya. Gelip giden de olmadı. İş yerim komple suyun içinde kaldı. Ofisim, evraklarım" dedi.

"Köpeğim, bir de kuşlarım vardı, onlar da boğuldu"

Sel nedeniyle şantiyede beslediği güvercinlerini ve bir köpeğini kaybettiğini söyleyen Konut, "Güvercinlerim vardı benim. Onları da sel aldı götürdü. Kurtaramadım. Bir tane de köpeğim vardı, o da boğuldu. Bir köpeğim, bir de kuşlarım vardı, onlar da boğuldu. Kurtaramadık" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:15 Kaynak: İHA

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