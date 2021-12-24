Göktürk'te yıl sonu şenliği! - Son Dakika

Şenlikte özellikle kadınlar tarafından üretilen ev emeği ürünler de stantlarda sergilendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in açılışını gerçekleştirdiği etkinlikte Hababam Vokal Grubu da birbirinden güzel nostaljik şarkılar seslendirdi. Etkinliğe aralarında Şarkıcı Özgün, Emine Beder, Beste Açar, Can Uysal gibi sanat,medya ve iş dünyasından önemli isimler de katılarak vatandaşlarla birlikte hoşca vakit geçirdiler.

Gelecek yıllarda geleneksel hale gelerek daha da büyümesi planlanan etkinlikte yüzlerce ürün alıcısıyla buluştu.