Son Dakika Haberleri: Göktürk'te Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var

Göktürk'te Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var

1 saat önce

Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı varİSTANBUL - İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

İSTANBUL - İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hastalık Yüzünden Sevdiğim Kadını Öldürdüm Dedi, Müebbet Aldı Kayınbiraderiyle Eşini Aldatan Kadının Başına Gelenler Canlı Yayında Dehşete Düşürdü

İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri İsrail Askerleri, Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğu Sokak Ortasında Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 02:25:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göktürk'te Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]