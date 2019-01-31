Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü,21 Yaralı

GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi.

GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.



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