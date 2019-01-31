Son Dakika Haberleri: Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü,21 Yaralı

Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü,21 Yaralı

54 dakika önce

GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi.

Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü,21 Yaralı, System.String[]
GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.  

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:31 Kaynak: DHA

İstanbul, Polis, Güncel
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