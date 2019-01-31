Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü,21 Yaralı (4)

GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi.

GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı

Son dakika! Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi

1,8 Milyon Lira Gelir Elde Eden Fuhuş Çetesinin Mal Varlıklarına El Konuldu