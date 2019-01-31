Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü,21 Yaralı (4)
50 dakika önce
GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi.
GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:18 Kaynak: DHA
İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
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