Son Dakika Haberleri: Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü,21 Yaralı (4)

Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü,21 Yaralı (4)

50 dakika önce

GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi.

Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü,21 Yaralı (4), System.String[]
GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:18 Kaynak: DHA

İstanbul, Polis, Güncel
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