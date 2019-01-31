Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı(Ek Bilgi ve Aktüel Görüntülerle)
1 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL DHAGöktürk'te yolcu otobüsü devrildi.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA Göktürk
'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yan yatan otobüs
- Polis
ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:59 Kaynak: DHA
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