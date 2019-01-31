Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası; Yaralıalr Var (1)
26 dakika önce
Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAGöktürk'te yolcu otobüsü devrildi.
Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul
DHA Göktürk
'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:29 Kaynak: DHA
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