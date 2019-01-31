Son Dakika Haberleri: Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası; Yaralıalr Var (1)

Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası; Yaralıalr Var (1)

26 dakika önce

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAGöktürk'te yolcu otobüsü devrildi.

Göktürk'te Yolcu Otobüsü Kazası; Yaralıalr Var (1), System.String[]
Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:29 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Göktürk, Güncel
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