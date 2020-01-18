Göktürk'teki Taş Tablo Yapımı Atölyesi'ne büyük ilgi - Son Dakika

Göktürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde hayata geçirilen, taş tablo yapımı büyük ilgi görüyor.



Eyüpsultan Belediyesi Göktürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Anne çocuk" atölyesi, taş tablo yapımı etkinliğiyle başladı. Her hafta cuma ve pazar günleri, Eyüpsultanlı vatandaşları biraya getiren atölyede, taşlar çocukların hayal gücüyle birer aksesuar haline geliyor. Doğadaki taşlar ve ahşabın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tasarımlar, çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.



Taş tablo sanatının, çocukların hayal gücü ve motor kas gelişimine de önemli katkı sağladığını vurgulayan Göktürk Kültür Merkezi Eğitmeni Hülya Güneş, "Hayat şartlarının yoğunluğu sebebiyle çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmek amacıyla 'Anne Çocuk' atölyesinde bir araya geliyoruz" dedi.



"Çocuklara sanatı sevdirmeyi hedefliyoruz"



Sanatla uğraşan çocukların farkını 7 yıldır gözlemlediğini belirten Güneş, "Taş tablo sanatıyla uğraşan çocuklarımız artık doğadaki her taşa farklı gözle bakıyor. Biz bu taşlarla neler yapabiliriz diye düşünerek, hayal kuruyorlar. Bu sayede çocuklarımızın farklılığını geliştirerek sanatı sevdiriyoruz ve ne kadar geniş kitlelere yayılırsak o kadar iyi olacağını düşünüyoruz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de bizleri bu konuda çok destekliyor, özellikle girişimci kadınlara verdiği destek takdire şayan. Kendisi bizim de hep yanımızda kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Taşları boyamayı çok seviyorum"



Taş tablo etkinliğini katılan öğrencilerden biri olan Defne Kapsız, taş boyamayı çok sevdiğini belirleterek şunları söyledi: "Derslerimden vakit buldukça annemle birlikte taş tablo etkinliğine geliyoruz. İyi ki burası var burada vakit geçirmeyi ve taşları boyamayı çok seviyorum" Üç çocuk annesi olan ve çocukları için bu aktiviteleri çok faydalı bulan Arzu Şahin Yolal ise şöyle konuştu:



"Çocuklar burada taşları boyarken sanatla uğraşmanın yanı sıra göz koordinasyonu yapıp, el kaslarını da geliştiriyorlar. Masanın başında zorla ders çalıştırmaktansa en güzel şekilde zekayı geliştirdiğini düşünüyorum." - İSTANBUL