GÖKTÜRK VE KEMERBURGAZ PİKNİK ALANLARI KAPATILDI - Son Dakika

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GÖKTÜRK VE KEMERBURGAZ PİKNİK ALANLARI KAPATILDI
6 saat önce
EYÜPSULTAN'da bulunan Göktürk ve Kemerburgaz piknik alanları koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatıldı.
EYÜPSULTAN'da bulunan Göktürk ve Kemerburgaz piknik alanları koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatıldı. Piknik alanları Jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında mesire, piknik alanları kapatıldı. Eyüpsultan'da jandarma ekipleri özelikle göl, deniz ve ormanlık alanlarda piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak isteyenlere karşın kontrol edildi. Kontroller havadan ve karadan yapılırken, anons yapılarak, belirtilen alanlarda bulunanlar ikaz edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:05 Kaynak: DHA
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