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Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı - Son Dakika

Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı

16 Temmuz 2021 Cuma 10:54

Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi sözleşmesi SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı.

Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı

ANKARA - GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi sözleşmesi SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Projeyle; GÖKTÜRK-1 Uydu Sistemi'nin görev ömrü tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek çözünürlüklü elektro-optik uydu görüntüsü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında imzalandı. SSB'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile SSB ve TUSAŞ yetkilileri katıldı.

Burada yaptığı konuşmada SSB'nin uzay ve uydu alanında yaptığı çalışmalara değinen SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayii sektörünün, ülkemizin Uzay Programında, Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara en yüksek katkıyı sunacağını söyledi. Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla ROKETSAN Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Merkezini açtıklarını, ROKETSAN'ın geliştirdiği Mikro Uydu Fırlatma Sistemi ile fırlatılan Sonda Roketi uzay sınırını aştığını ve bu alanda bir ilki gerçekleştirdiğini hatırlattı. SSB bünyesinde kurulan DELTA-V şirketiyle ilk hedeflerinin uzay sınırını hibrit yakıtlı roket motoruyla geçmek olduğunu ifade eden Demir, "Bu çalışmalar uzaya gidecek roketler ve onu fırlatacak sistemleri yerli imkanlarla geliştirmeyi amaçladığımız projelerdir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatının da TUSAŞ'ın iştiraki GSATCOM şirketi tarafından Arjantin'e haberleşme uydusu teknolojileri ihracı olduğunu hatırlatan Demir, uydu çalışmalarında ülkedeki çoklu yapıyı bir araya getirecek, gözlem ve haberleşme uydularının Türkiye'deki adresi olacak bir uydu şirketi kurulması yönünde çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Demir, "GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesinde çalışacak bütün mühendis ve çalışanlarımızın Allah yardımcısı olsun ve şimdiden hayırlı olsun diyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi

Projeyle; GÖKTÜRK-1 Uydu Sistemi'nin görev ömrü tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek çözünürlüklü elektro- optik uydu görüntüsü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydusu, 2016 yılında yörüngesine yerleştirilen GÖKTÜRK-1 Uydusunun yerine geçecek ve ülkemizin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılayacak. Proje kapsamında bir adet uydu, bir adet sabit yer istasyonu ve bir adet taşınabilir yer istasyonu ile ilgili sistem/alt sistemler tedarik edilecek. Proje kapsamında birçok ekipman ve yazılımın yerli olarak geliştirilerek kullanılması hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca; ülkemizin uzay teknolojisinin sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanması, bu alandaki mevcut imkan, kabiliyet, insan kaynağı, altyapı, yeteneklerin kullanılması ve elde edilen kazanımların sürekliliğinin sağlanması planlanıyor.

Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı

Münir Karaloğlu, Türkiye, Türk, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı - Son Dakika


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