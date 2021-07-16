'GÖKTÜRK Yenileme Uydusu'nda imzalar atıldı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil arasında, 'GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi' projesinde imzalar atıldı. Projeyle 'GÖKTÜRK-1 Uydu Sistemi'nin görev ömrü tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek çözünürlüklü elektro-optik uydu görüntüsü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda düzenlenen törene; İsmail Demir ve Temel Kotil'in yanı sıra SSB ve TUSAŞ yetkilileri katıldı. Demir, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayii sektörünün, Türkiye'nin uzay programında, Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara en yüksek katkıyı sunacağını söyledi. Demir, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla 'ROKETSAN Uzay Sistemleri' ve 'İleri Teknolojiler Merkezi'ni açtıklarını, ROKETSAN'ın geliştirdiği 'Mikro Uydu Fırlatma Sistemi' ile fırlatılan Sonda roketinin uzay sınırını aştığını ve bu alanda ilki gerçekleştirdiğini hatırlattı. SSB bünyesinde kurulan DELTA-V şirketiyle ilk hedeflerinin uzay sınırını hibrit yakıtlı roket motoruyla geçmek olduğunu belirten Demir, "Bu çalışmalar uzaya gidecek roketler ve onu fırlatacak sistemleri yerli imkanlarla geliştirmeyi amaçladığımız projelerdir" dedi.