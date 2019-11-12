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Göktürklü kadın girişimciler kahvaltıda bir araya geldi

6 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Göktürk'teki kadın girişimcilerle kahvaltıda buluştu.

Göktürklü kadın girişimciler kahvaltıda bir araya geldi, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Göktürk'teki kadın girişimcilerle kahvaltıda buluştu. İlçede girişimciliğin yaygınlaştırılması ve istihdamın artırılması için birçok çalışma ve proje geliştirdiklerini belirten Başkan Deniz Köken "İstihdamın artması, bölgemizin kalkınması için her sosyal grubun iş dünyasına katılımını önemsiyoruz" dedi.


Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Eda Çaçtaş, Belediye Meclis Üyesi Zehra Muti ve Göktürklü iş kadınlarının katıldığı kahvaltıda, İstanbul'un nezih ve gelişime açık bölgelerinden Göktürk'te istihdamın ve girişimciliğin artırılması konusu masaya yatırıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Köken, kadın girişimcilerin taleplerini dinledi ve onlarla fikir alışverişinde bulundu.


"Belediyemiz girişimcilik kursu düzenledi"


Eyüpsultan Belediyesi'nin işsizlik sorununa çözüm olanakları sunmak amacıyla sertifikalı Girişimcilik Kursu programı başlattığını da ifade eden Belediye Başkanı Deniz Köken, şöyle konuştu: "Girişimcilik kursumuz 23 Ekim'de başladı. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından organize edilen kursumuz yoğun ilgi gördü. 2 aylık bu kurslarımıza devam edenlere MEB onaylı sertifika da veriyoruz. İlçemizde çalışan, yeni iş yeri açmak isteyen, güzel projeler geliştiren kadın girişimcilerimize destek oluyoruz. Tüm Eyüpsultan'da kadın girişimci sayımızın, istihdamın artması bizim en büyük temennimiz. İlçemizdeki tüm girişimcilerimize desteğimiz sürecek." - İSTANBUL

Deniz Köken, İstanbul, Göktürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:31 Kaynak: İHA
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