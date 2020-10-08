Gökyay Satranç Müzesi'nde on-line oryantiring yarışması düzenlenecek

Yarışmada kategorilerinde derece elde edenlere satranç takımı hediye edilecek.

Katılımcılar, müzenin üç boyutlu sanal müze görüntüleri içinde dolaşarak belirlenen hedefleri bulmaya çalışacak.

Genç , elit ve master kategorilerinde 12 Ekim Pazartesi günü, müzenin 5. kuruluş yıl dönümüne özel yapılacak yarışmaya tüm oryantiringseverler katılabilecek.

Gökyay Satranç Müzesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile on-line oryantiring yarışması düzenleyecek.

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