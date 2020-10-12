Gökyay Satranç Müzesi'nde "sanal" oryantiring yarışması yapıldı

Gökyay Satranç Müzesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile "Müzede Sanal Oryantiring" yarışması düzenledi.

Genç, elit ve master kategorilerinde, müzenin 5. kuruluş yıl dönümüne özel, çevrim içi yapılan yarışmaya, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda oryantiring ve satrançsever katıldı.

Katılımcılar, kurucusu Akın Gökyay'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na giren satranç koleksiyonun yer aldığı müzede yaptıkları sanal gezinti ile hedeflerdeki satranç takımlarını bularak, soruları yanıtladı.

Görüşlerine yer verilen Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, yarışmanın keyifli ve ilgi çekici bir etkinlik olduğunu belirterek, "Dünyada ilk kez, özel bir müzede yapılması sebebiyle bu sanal oryantiring yarışması bizim için ayrı bir yere sahip. Doğadan müzeye, satranca koştuğumuz bu yarışmada tüm Türkiye'den satranç ve oryantiring severler bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

Kategorilerinde derece elde edenler Gökyay Satranç Müzesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonunun sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde ilan edilecek.