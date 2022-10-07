Meteor yağmuru için en iyi gözlem noktasının Kuzey Yarım Küre olduğu ancak Güney Yarım Küre'den de görülebileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gökyüzü 8 Ekim'de Draconid meteor yağmuruyla aydınlanacak - Son Dakika

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