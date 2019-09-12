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Gökyüzü "Deli Anlılar" grubuyla şenlendi

1 saat önce

İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda mücadele eden ve üyeleri 60 yaşın üzerinde olan "Deli Anlılar" grubu, hedef takım kategorisinde ikinci oldu.

Gökyüzü

İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda mücadele eden ve üyeleri 60 yaşın üzerinde olan "Deli Anlılar" grubu, hedef takım kategorisinde ikinci oldu.

Türk Hava Kurumu (THK) Efes/Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın hedef takım kategorisine her biri 60 yaşın üzerinde olan Ömer Erdem, Doğan Müjdat Süzen, Halit Öner, Erdinç Köroğlu ve Şifai Tekdemir'den oluşan "Deli Anlılar" grubu da katıldı.

Takım, şampiyonada ikinciliği elde etmeyi başardı.

Ferdi olarak da atlayışlarını sürdüren grup üyeleri, aynı zamanda birbirleriyle de yarıştı.

Şampiyona, yarınki final atlayışlarıyla tamamlanacak.

"Deli Anlılar Grubu"nun kurucularından 67 yaşındaki Halit Öner, yaptığı açıklamada, 1968'den beri paraşüt sporu ile ilgilendiğini, Ankara'da kurdukları takımla yollarına devam ettiklerini söyledi.

Daha önce takımda yer alan arkadaşlarından birinin vefat ettiğini kaydeden Öner, şöyle konuştu:

"Aslında grubumuza 'delikanlılar' adını vermiştik. Bir gün Adanalı bir arkadaşımız, yöresel bir şiveyle 'delikanlı' anlamına gelen 'ne haber deli anlılar' deyince çok hoşumuza gitti. Böylece grubumuzun adı 'deli anlılar' oldu. Her zaman takımı gençleştirmeye çalışıyoruz. Yeni emekli olan 50 yaşındaki arkadaşlarımızı yedeğimize alıyoruz. Onları yetiştiriyoruz. Takıma katılmak için ilk olarak emekli olma ve gruba uyum sağlama şartı var."

Grup üyelerinden 69 yaşındaki Doğan Müjdat Süzen de 1966'dan bu yana paraşütle atladığını ifade etti.

Bu branşın sadece genç sporu olmadığını dile getiren Süzen, "Her yaşta yapılabildiğini gösterdiğimiz için bize sempati duyuyorlar. Şimdiye kadar binin üzerinde atlayış yaptık. Atlarken önce sağlığımızı, hata yapmamayı düşünüyoruz. İyi odaklanıyoruz, ondan sonra birlikteliği beraber yaşayalım." ifadelerini kullandı.

THK Efes/Selçuk Havacılık ve Eğitim Merkezi Genel Koordinatörü Bekir Akyüz, şampiyonaya her yaştan sporcunun katıldığını söyledi.

Sporcuların tamamının THK öğrencilerinden oluştuğunu anlatan Akyüz, "Deli Anlılar da çok tecrübeli. Allah onların başarılarını daim etsin, sağlıkları uzun olsun inşallah. Gönlüm onlardan yana." diye konuştu.

Türkiye, Selçuk, İzmir, Efes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:47 Kaynak: AA
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