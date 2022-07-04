GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİNE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

VAN'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılan vatandaşlar, alana kurulan teleskoplardan ayı, gezegenleri, yıldızları inceledi.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destek verdiği etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı'nda başlayan etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Deneyap Atölyelerini' ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi. Etkinliğe çocuklarıyla gelen aileler, çeşitli bilimsel etkinliklere katıldı. Alana kurulan teleskoplardan gökyüzünü inceleyip astronomi çalışmalarına ilişkin uzmanlardan bilgi aldı. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik, yarışma, konser ve gök bilimi konularındaki faaliyetlerle 5 Temmuz'a kadar devam edecek.

Cengiz Gümüş (40), ailesiyle beraber etkinliğe katılarak kaliteli vakit geçirdiklerini belirtti, "Çok önemli ve çok güzel bir etkinlik. TÜBİTAK'ın bu etkinliği Van'da yapması bizim için ekstra bir durum. Hem buradaki etkinliklere katılmak gözlem yapabilmek hem de kamp yapıp keyifli zaman geçirmek için ve çocuklarımın eğlenebilmesi için buradayız. Öğle saatlerinde geldik. Ay gözlemi yaptık" dedi.

Evin Gümüş (11), uzay bilimine ilgi duyduğunu ifade ederek, "Ailemle vakit geçirip uzayı izlemek için buradayım. Birçok etkinliğe katıldım. Uzay kitapları okuyorum. Hem ailemle zaman geçirmek hem de eğlendiğim için mutluyum" diye konuştu.

Ebru Demirci (38), eşi ve çocuklarıyla birlikte kamp yapmaya geldiklerini belirterek, "Eşim katılım sağlamıştı onun aracılığıyla geldik. Çocuklarla etkinliğe katıldık. Van için çok iyi bir etkinlik. Bize de katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

Bakan Varank'ın standları gezmesinden görüntü

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