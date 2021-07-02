Gökyüzü Gözlem Günleri başlıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi, 'Gökyüzünü Bilim Merkezi'nde Keşfetmeye Hazır mısın?' sloganı ile Gökyüzü Gözlem Günleri'ne başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılının ocak ayı itibariyle Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi'nde Temmuz ayı boyunca her cumartesi saat 20: 30'da gökyüzünü gözlemleme etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte gökyüzünün gizemi, sırları ve merak uyandıran bilgileri incelenecek. Türkiye'deki, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli 6 bilim merkezinden birisi olan ve bölgeye hizmet eden Kayseri Bilim Merkezi'nde bilime dair konularda etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirilirken, vatandaşların, özellikle de çocukların bilimsel konulardaki merakını gidermeye yönelik çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda yapılan etkinliklerden birisi olan gökyüzü gözlem günleri, tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olarak yapılacak.

Öte yandan, Kayseri Bilim Merkezi'nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilimsel kamplar başlıyor. 6-7 Temmuz'da birinci dönemi başlayan ve yoğun ilgi ile karşılaşıp kontenjanları dolan bilim kampı, 2. Dönemi 8-9 Temmuz, 3. Dönemi 13-14 Temmuz, 4. Dönemi 27-28 Temmuz ve 5. Dönemi 29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. İki gün boyunca 10: 00-16: 00 saatleri arasında Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bilim kamplarında katılımcılar bilimin eğlenceli hali ile tanışacak, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak.

Katılım ücreti kişi başına 60 TL olarak belirlenirken, öğle yemeği, eğitim materyalleri ve atölye çalışmaları ücrete dahil olacak. Bilim kampları 15 kişi ile sınırlı olduğundan istekler başvuru sırasına göre kabul edilecek. - KAYSERİ