Gökyüzü Kartalları Balıkesir'de şehitleri andı - Son Dakika

Kayseri 1. Komando Tugayı'nda vatani görevini yaptıktan sonra terhis olan askerlerin oluşturduğu Gökyüzü Kartalları Grubu her yıl düzenledikleri Şehitleri Anma Etkinliğini bu yıl Balıkesir'de gerçekleştirdi.

Gökyüzü Kartalları Grubu üyesi çok sayıda komandonun katıldığı etkinliğin ilke Havran ve Koca Seyit anıtında gerçekleştirildi. Daha sonra İvrindi'de de Şehitleri Anma yürüyüşü yapan Gökyüzü Kartalları Grubunun en son durağı Balıkesir merkezi oldu. Milli Kuvvetler Caddesi'nden Türk Bayrakları ile slogan atarak Zağnos Paşa Camisi'ne yürüyen grup üyeleri burada şehitler için yaptıkları duanın ardından memleketlerine dönüş yaptı. Zağnos Paşa Camisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Meydan katılımcılara Türk Bayrağı ile birlikte hediye verdi.

"Şehitlerimizi unutmadık unutturmayacağız"

Gökyüzü Kartalları Grubu adına düzenlenen Şehitlere Saygı Etkinliğiyle ilgili konuşan Ali İşcan, "Grubumuz dört senedir bu etkinliği yapıyor. Türkiye'nin her bölgesinde bu etkinliği yapıyoruz. Bugün programımız Balıkesir Havran ve Koca Seyit Anıtı ile İvrindi'de gerçekleşti. En son olarak da Balıkesir merkezinde devam etti. Bu etkinliği yapmamızın amacı; bu vatanımızı kanlarıyla sulayan şehitlerimizi ve vatanımızın vatan olmasını sağlayan bu şehitlerimizi ilelebet anmak, hiçbir zaman unutmamak ve gelecek nesillere unutturmamak en büyük gayemiz. Bu vesileyle ben Gökyüzü Kartalları Grubu adına tüm şehitlerimizi ve bu vesileyle de yarın 99'uncu yılını kutlayacağımız Zafer Bayramımızı kutluyorum: Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR