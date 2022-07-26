Gökyüzü meraklıları Sındırgı'da buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gökyüzü meraklıları Sındırgı'da buluşacak

26.07.2022 09:48
Gökyüzü meraklıları Sındırgı'da buluşacak

Türkiye'nin en karanlık noktalarından biri olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Ulus dağında ilk kez Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en karanlık noktalarından biri olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Ulus dağında ilk kez Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleştirilecek. Gözören Kırsal Mahallesi Sarıcaova mevkiinde 28-31 Temmuz tarihleri arasında gökyüzünün muhteşem şekilleri gözlemlenecek.

Eşsiz doğası, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yaz kış binlerce ziyaretçi ağırlayan Sındırgı'nın Ulus Dağı Sarıcaova mevkii, bu kez gökyüzü ve bilim meraklılarını bir araya getirecek. Gökyüzü şekillerinin net bir şekilde görülebildiği Türkiye'nin en karanlık bölgesi olma özelliğini taşıyan Sarıcaova Yaylasında 1. Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleştirilecek. Etkinlik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sındırgı Kaymakamlığı ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilecek "Ethem Derman Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri Sındırgı Gökyüzü Gözlem Şenliği" doğa ve gökyüzü severleri bir araya getirecek.

Gökyüzü bilimcisi Prof. Dr. Ethem Derman'ın yanı sıra Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne Türkiye'nin dört bir yanından gökyüzü bilim meraklısı, profesörler, doğaseverlerin katılması hedefleniyor. Sarıcaova Yaylasının eşsiz doğasında kamp kuracak misafirler gündüz doğal güzelliklerin, güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmanın yanı sıra, çocuk ve yetişkinlere özel bilimsel eğitimler, yöresel etkinlikler ile vakit geçirecek, gece ise gökyüzünde olan görsel şölene şahitlik edecek. Uzay ve gökyüzü temalı yarışmalar da şenlik havasında gerçekleştirilecek. Gündüz eğitimlerinde katılımcılara gece karanlığında yıldızlara bakarak yön bulma eğitimleri de verilecek. Etkinlik ve eğitimler öğle saatlerinde başlayacak. Şenliklerin gece bölümünde ise Sarıcaova Yaylası'nda karanlık gökyüzü çıplak gözle izlenebilecek. Işık kirliliğinin önüne geçilecek bir gecede gökyüzü gözlemleri yapılırken sadece yaz mevsiminde görülebilecek takımyıldızları, Satürn, Jüpiter, Ay ve diğer gezegenler de görülebilecek. Türkiye'nin en büyük teleskopu da gökyüzündeki görsel şöleni, yıldızları ve gezegenleri izlemek isteyenler için kurulacak.

"DOĞASEVERLERİ VE BİLİM MERAKLILARINI BULUŞTURACAK"

Doğal şehir Sındırgı'da herkese göre bir etkinlik yer aldığını, eşsiz doğanın farklı etkinliklere elverişli olduğunu ve bu güzellikleri de ziyaretçilerle paylaşmak istediklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Gökyüzünün görsel şölenine Türkiye'nin en karanlık noktalarından biri olan Sarıcaova Yaylasında muhteşem bir şenlikle eşlik edeceğiz. Sındırgımızda ilk kez gerçekleştireceğimiz Gökyüzü Gözlem Şenliği doğaseverleri ve bilim meraklılarını buluşturacak. Çocuklarımız ve yetişkinler için Prof. Dr. Ethem Derman'ın yanı sıra, gökyüzü bilimcileri, profesörler tarafından uzay ve gökyüzü eğitimleri verilecek, ödüllü yarışmalar gerçekleştirilecek. Yöresel etkinliklerle doğada kamp kuracak ziyaretçiler de muhteşem bir dört gün geçirecek. Gelin gökyüzünün görsel şovunu birlikte izleyelim. 28-31 Temmuz Sındırgı'da gökyüzü zamanı" dedi.

(Murat Seyman - İHA)

YORUMLAR
500
Başkan Yılmaz'dan üniversiteli gençlere 'Balıkesir'i tercih edin' çağrısı Başkan Yılmaz'dan üniversiteli gençlere 'Balıkesir'i tercih edin' çağrısı 'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. Yeni Mezun Doktor Arif Onur Poyraz: 'Doğru Sağlık Politikalarının Uygulandığı Bir Türkiye İstiyoruz' 'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. Yeni Mezun Doktor Arif Onur Poyraz: 'Doğru Sağlık Politikalarının Uygulandığı Bir Türkiye İstiyoruz'
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Balıkesir, Türkiye, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökyüzü meraklıları Sındırgı'da buluşacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:39 Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:16 Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir
09:07 MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı
09:00 Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu
09:00 Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemerini alabilmek için serveti gözden çıkardı
08:45 Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi
08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 09:59:21. #1.12#
SON DAKİKA: Gökyüzü meraklıları Sındırgı'da buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement