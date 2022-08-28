Gökyüzü paraşütçülerle doldu: Zafer Bayramı havada bayraklar açılarak kutlandı - Son Dakika
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Gökyüzü paraşütçülerle doldu: Zafer Bayramı havada bayraklar açılarak kutlandı

28.08.2022 09:48
Gökyüzü paraşütçülerle doldu: Zafer Bayramı havada bayraklar açılarak kutlandı

Gökyüzü paraşütçülerle doldu: Zafer Bayramı havada bayraklar açılarak kutlandı Torosların zirvesinde buluşan 16 ilden 120 yamaç paraşütü sporcusu, Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını gökyüzünde bayraklar açarak kutladı Yöre sakinleri ise o anları merak ve heyecanla izlediMERSİN Mersin'de...

Gökyüzü paraşütçülerle doldu: Zafer Bayramı havada bayraklar açılarak kutlandı

Torosların zirvesinde buluşan 16 ilden 120 yamaç paraşütü sporcusu, Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını gökyüzünde bayraklar açarak kutladı

Yöre sakinleri ise o anları merak ve heyecanla izledi

MERSİN Mersin'de Torosların zirvesinde buluşan 16 ilden 120 yamaç paraşütü sporcusu, Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını gökyüzünde bayraklar açarak kutladı. Gencinden yaşlısına bir çok kişi ise o anları merak ve heyecanla izledi.

Erdemli Belediyesi ile Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü koordinesine 'Zafer Bayramı Gökyüzü Şenliği' Akpınar Köyü'nde düzenlendi. Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin başta olmak üzere 16 ilden 120 sporcunun katıldığı gökyüzü şenlikleri 2 bin 100 rakımdaki Göktepe deki paraşüt merkezinde başladı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile sporcular önce Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterini açtı. Daha sonra tek tek hazırlıklarını tamamlayan sporcular peş peşe atlayışlar yaparak uçuşlarını gerçekleştirdi. Gökyüzünde adrenalin dolu o anları mahalleden gelen genç ve yaşlı bir çok kişi merakla izledi.

Sporcuları merakla izleyen yöre sakinlerinden 70 yaşındaki Cennet Kabar, "Aşağıya inmelerini çok güzel seyrediyoruz. Nasıl cesaret edip böyle yükseklere çıkıyorlar bilmiyorum. Çok güzel memleketimize bir şenlik geldi" şeklinde konuştu.

"Zafer ruhuyla gökyüzündeyiz"

Zafer ruhu ile gökyüzünde olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Akpınar Mahallesi Göktepe mevkii 2 bin 100 rakımdayız. 16 ilden 120 sporcumuzun katıldığı yamaç paraşütü organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Erdemlimizin güzelliğini ve mükemmelliğini 30 Ağustos münasebetiyle dünyaya tanıtmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

İstanbul'dan Mersin'e tatile gelerek uçuş deneyimi yaşayan beden eğitim öğretmeni Dürdane Kaya, "İlk defa deneyimledim daha önce fırsatım olmamıştı. Çok güzel çok heyecanlıydı. Benim için ilk kez yaşanmış hoş bir deneyimdi. Adrenalin doluydu" ifadelerini kullandı.

"Bayrağın tam dalgalandığı an gerçekten muhteşem bir his"

Yamaç paraşütü pilotlarından Hıfzı Altıntaş ve Alpar Ocak da misafirperverlik ve take-off (kalkış) ile iniş alanının çok güzel olduğunu kaydetti.

Konya'dan etkinliğe katılan ve gökyüzünde bayrak açan pilotlardan Alperen Turhan, "Bayrağı açtıktan sonra özellikle yukarıdan kontrol ettiğimiz nokta var. Bayrağın tam dalgalandığı an gerçekten muhteşem bir his. Yamaç paraşütçüsü ağzıyla konuşayım. 2 bin metredeyken biraz daha yükseldiğinizde çok güzel bir mutluluk olur. Bu mutluluk ondan bile güzel. Gökyüzüne zafer ruhunu taşıyabildik" diye konuştu.

120 sporcunun Akpınar Köyü'ne geldiğini ve güzel uçuşlar yaptığını anımsatan Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü Hüseyin Atlı ise, "Pistimiz 2 bin irtifaya sahip termal aktiviteler yönünden zengin bir bölgedir. Eminim ki burası dünyanın bütün sporcularını ağılayacak ve o potansiyeli gösterecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle burada uçmuş olmak bizlere ayrı bir onur ve mutluluk veriyor. Bütün sporcularımız bunun bilincinde ve çok mutlu bir şekilde uçuşlarını gerçekleştiriyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gökyüzü paraşütçülerle doldu: Zafer Bayramı havada bayraklar açılarak kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökyüzü paraşütçülerle doldu: Zafer Bayramı havada bayraklar açılarak kutlandı - Son Dakika
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