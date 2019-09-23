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Gökyüzü Şenliği'nde teleskopla evrenin derinliklerini izlediler

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen Gökyüzü Şenliği'nde teleskopları ile evrenin derinliklerini izlemek isteyen katılımcılar kuyruk oluşturdu.

Gökyüzü Şenliği'nde teleskopla evrenin derinliklerini izlediler, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen Gökyüzü Şenliği'nde teleskopları ile evrenin derinliklerini izlemek isteyen katılımcılar kuyruk oluşturdu.


Enez Kaymakamlığı tarafından bu hafta sonu gerçekleştirilen "Gökyüzü Gözlem Şenliği"ne ilgi büyük oldu. İki gün süren etkinlikte İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi üyeleri, Enez halkına teleskoplarla gökyüzünü izleme fırsatı sundu. Enez Kalesi'nde kurulan teleskoplardan gezegenleri görmek isteyen Enezliler kuyruk oluşturdular. Katılımcılar Satürn ve Jüpiter'in yanında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) da geçişine tanık olurken, takımyıldızlarını görme şansını yakaladılar. Enez Kalesi'nde düzenlenen etkinliğin ardından kulübün üyeleri karanlık alanlarda gözlem yapmaya devam ettiler. İlçede ışık kirliliğinin neredeyse hiç bulunmadığını dile getiren kulüp üyeleri, ilçenin uzay gözlemciliği için çok uygun olduğunu ifade ettiler.


Etkinliğin son gününde Enez Lisesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerle kulüp üyeleri, bilime ve uzaya meraklı vatandaşlarla bilgilerini paylaştılar. İlçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer, "Etkinliğe beklenenin üzerinde bir katılım gerçekleşti. Gökyüzü Şenliği'ni gelecek sene daha kapsamlı düzenlemeyi planlıyoruz. Enez gökyüzü gözlemi için ideal bir yer. Sayın Valimiz Ekrem Canalp'e destekleri için teşekkür ederim" dedi. - EDİRNE

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:05 Kaynak: İHA
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