Perseid meteor yağmuruna tanıklık etmek isteyen binlerce kişi bir araya geldi

Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Perseid Göktaşı Yağmuru'na gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi önünde kilometrelerce kuyruk oluştu. Bursa Karacabey'de ise meteor yağmuru için binlerce kişi toplandı. Vatandaşlar sabah saatlerinde alana çadır ve karavanları ile gelerek bu görsel şölene tanıklık etti.

ANKARA'DA RASATHANE ÖNÜNDE UZUN KUYRUK OLUŞTU

Ankara Üniversitesinin İncek'teki rasathanede düzenlediği etkinliğe, gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi. Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan yaklaşık 1000 katılımcı, havanın kararmasıyla teleskoplar önünde uzun sıra oluşturdu. Akademisyenler ve astronomi öğrencileri eşliğinde kubbe binasındaki ve bahçedeki teleskoplarla Satürn gözlemi yapan astronomi meraklıları, daha sonra çıplak gözle görülebilen "Perseid meteor yağmuru"nu izledi. Rasathane kampüsü içindeki müzeyi de ziyaret eden katılımcılar, bilimsel gözlemler sırasında kullanılmış gözlem araçlarını inceleme fırsatı buldu.

BURSA'DA BİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde binlerce kişi de perseid meteor yağmuru için bir araya geldi. Vatandaşlar sabah saatlerinde alana çadır ve karavanları ile gelerek bu görsel şöleni beklemeye başladı. Ayrıca, gökyüzünün daha iyi izlenmesi için de UEDAŞ ekipleri şehrin bazı noktalarında karartma yaptı. Gökyüzünde meteor beklenirken, vatandaşlar Starlink uydularına da tanıklık etti.

"BU KADAR KALABALIK BEKLEMİYORDUM"

14 yıldır gökyüzü bilimi ile ilgilenen amatör astrolog Gizem Çoban, "Bugün burada persied meteor yağmuru için toplandık. İnsanlar çok heyecanlı ve coşkulu bir kalabalık var. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Karacabey'e bende ilk kez geldim. Meteorlar aslında bir kuyruklu yıldızın eteğinden dökülen taşlar olarak anlatıyoruz. Yıldızlar aslında kaymıyor. Her yıl aynı tarihlerde olan meteor yağmurunu izleyeceğiz. 28 Temmuz'dan başlıyor, ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Sadece 12-13 Ağustos tarihlerinde en çok görüldüğü dönemlerdir. O yüzden bu akşam güzel bir etkinlik planlandı. Bu gün ay yüzde 14 doluluğunda. Güzel bir akşam geçireceklerini inanıyorum. Bulutlar oldukça azaldı. Rüzgar var ama bu bizim gökyüzünü seyretmenize engel değil. O yüzden ay çok dolu olsaydı, ya da dolunay olsaydı

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN BURAYA GELİYORLAR"

Doğa fotoğrafçı Alper Tüydeş de, Karacabey'de bu etkinliğin dördüncüsünün düzenlendiğini dile getirerek, "Bu dört yıldır devam eden etkinlik her yıl katlanarak devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gözlemciler buraya geliyor. Çok değerli konuklarla, Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde, UEDAŞ'ın da burada karanlık bir ortam yaptık. Bu karanlık ortamda en son rakam 6 bin üzerindeydi. 6 binden fazla gökyüzü meraklısı burada bir aradayız. Burada ilginç konuklar ve konularla gelenleri bilgilendireceğiz. Bir süre de sonrada ışıklar tamamen sönecek ve gökyüzü izlenecek. Atmosfere giden meteorları hep beraber gözlemleyeceğiz" dedi.

STARLİNK UYDULARI SÜRPRİZ OLDU

Meteor beklerken starlink uydularının da sürpriz olduğu ifade eden Tüydeş, binlerce insanın bu ana da tanıklık ettiklerinin altını çizdi. Vatandaşlar da burada olmaktan mutlu oldukları ve bu güzel doğa olayına tanıklık etmek için burada olduklarını söyledi.