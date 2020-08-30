Gökyüzü tutkunları dev Türk bayrağıyla Zafer Bayramını kutladı - Son Dakika

Türkye'nin en özel pistlerinden olan Ayaş'ta bir araya gelen yamaç paraşütü pilotları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yerden yüzlerce metre yükselikte dalgalandırdıkları dev Türk Bayrağı ile kutladılar.

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pandemi dolayısıyla tüm Türkiye'de farklı yöntemlerle kutlanıyor. Yamaç paraşütüne gönül veren pilotlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel bir gösteri hazırladı. Yerden yüzlerce metre yükseklikte dev Türk Bayrağı'nı dalgalandıra P-4 Yamaç Paraşütü pilotu Oğuz Er, riskli bir uçuş yaptığını ancak yaşadığı mutluluk ve gurura değdiğini ifade etti. Kumludoruk Tepe'den havalanan Er, yaklaşık 15 dakika boyunca 150 metrekarelik Türk Bayrağıyla havada kaldı. Bayrakla yapılan uçuş, yamaç paraşütü pilotları tarafından da coşkuyla desteklendi.

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN BUNU YAPTIM"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk Bayrağını göklerde dalgalandırmanın kendisine büyük sevinç yaşattığını ifade eden P-4 Yamaç Paraşütü pilotu Oğuz Er, "4 yıldır bu sporu yapıyorum. Ankara'nın Ayaş ilçesinde böyle bir pistin olması büyük avantaj. Mudanya'da kazanılan zaferin ana karargahında böyle bir sporu tüm Ankaralılara yaptırabilmek şans. Bugüne özel şehitlerimizin kanıyla rengini alan bayrağımızı yamaç paraşütü ile birlikte dalgalandırdık. Bu şerefe nail olduk. Bizler zincirin birer halkasıyız. Bu millet bu toplum. Diğer camiaların çabalarıyla hak ettiği yerlere gelecektir. Zorlanmadan ziyade Türk Bayrağını havada dalgalandırmak harika bir duygu. Ne pahasına olursa olsun bunu yaptım. Bayrak çok büyüktü çok güzeldi. Yukarıdaki aldığım hazzı anlatamam. Bu görsel şovu 30 Ağustos'ta arkadaşlarımızla birlikte yaşadık. Bu spor başlı başına bir risk. Bu riski aldık. Onun gururu bizim için kelimelerle ifade edilmeyecek seviyede" dedi.

YÜKSEKLİK KORKUSU OLANLAR BU SPORU YAPABİLİR

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir uçuş hazırladıklarını ifade eden Yamaç Paraşütü Pilotu ve eğiticisi Andaç Ünsal ise, 2013 yılından bu yana yamaç paraşütü sporu ile ilgilendiğini belirterek, "Bu spor benim için olmazsa olmaz. İnsanlar nasıl pazar günlerini farklı alanlarda değerlendiriyorsa benim için de pazar günleri koşullar uygunsa uçmuyor bile olsam Ayaş'a gelip bu kanatları seyretmek bana keyif veriyor. 16 yaşından gün almış tüm arkadaşlar bu sporu yapabilir. Yükseklik korkusu olanlar da bu sporu yapabilir. Benim yükseklik korkum vardı. Bu korkularımın üstüne gide gide korkularımın aslında olmadığını öğrendim. Ayaş yamaç paraşütü tepemiz. 350 metre yüksekliğinde eğimi kalkışa çok uygun. Başlangıcından profesyonel uçuşlara kadar hepsi yapılıyor. cross uçuşlar da veriyor bu pist. Kayseri'ye, Afyon'a, Nevşehir'e, Karaman'a, Emirdağ'a... Kuzeybatı ve batı rüzgarları alan bir bölge. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir gösteri hazırladık" diye konuştu.

AYAŞ PİSTİ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTUNU AĞIRLIYOR

Ayaş Yamaç Paraşütü Pistinin dört mevsim kullanıma uygun özel bir pist olduğunu vurgulayan Ayaş Belediyesi Eğitim Kültür ve Basın Müdürü Selim Sır, pistin tüm dünyaya açılmasını hedeflediklerini belirterek, "Ayaş'ın en güzel yerindeyiz. 450-500 metre yükseklikteki Kumludoruk Tepe'deyiz. Burası dünyanın en iyi pistleri arasında. Bunu dünyadan gelen pilotlarımız söylüyor. Diğer pistlerin birçoğunda tekrar sıra 1 saat sonra geliyor ama bu alanda aynı anda 20-25 kanat aynı anda kalkıyor. Zirveye kadar araçlar geliyor ve indiğiniz noktadan yine araçlarla alınıyorsunuz. Hastane ve konaklama yerleri hemen ayaklarınızın altında. Burada 15 tane kulüp var. Ortak noktamız uçmak olduğu için burada kendi aramızda da fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ben de uçuyorum P3 seviyesindeyim. Tandem kalkış eğitimi alıyorum. Ayaş'ta uçan tek pilot benim. Bu sporu yapmak isteyenlerin kesinlikle yapmalarını öneriyorum. Ankara'dan yarım saat içinde buraya gelebilirler. Belediye Başkanımız Burhan Demirbaş bu sporun burada yapılmasını çok önemsiyor. Belediyemiz tarafından sporcular için restoran ve seyir kafe inşa ettik buraya da" şeklinde konuştu.

(İHA)