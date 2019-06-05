Son Dakika Haberleri: Gökyüzünde bayram tatili keyfi
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Gökyüzünde bayram tatili keyfi

13 dakika önce

Tekirdağ'da, Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil olması nedeniyle paraşüt tutkunları bazı vatandaşlar, paraşüt keyfi yaşayarak tatilin keyfini gökyüzünde çıkarıyor.

Gökyüzünde bayram tatili keyfi, System.String[]
Tekirdağ'da, Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil olması nedeniyle paraşüt tutkunları bazı vatandaşlar, paraşüt keyfi yaşayarak tatilin keyfini gökyüzünde çıkarıyor.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mavi ile yeşilin bir arada olduğu doğa güzellikleri ile bilinen Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde hareketli günler yaşanıyor. Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, paraşüt tutkunlarının bayram tatili nedeniyle uğrak mekanı haline geldi. Alana gelen tatilci vatandaşlardan kimisi doğada gezerek mavi ile yeşilin buluştuğu doğa güzelliğinin tadını çıkarırken kimi tatilciler de bayram tatilini bir nebzede olsa paraşütle gökyüzünde geçiriyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Tekirdağ, Güncel
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