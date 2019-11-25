Son Dakika Haberleri: Gökyüzünde davul çalıp türkü söylediler
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Gökyüzünde davul çalıp türkü söylediler

6 saat önce

Elazığ'da bir kişi birlikte uçtuğu Yamaç Paraşütü Pilotu Kenan Şaksu ile gökyüzünde davul çalıp türkü söyledi.

Gökyüzünde davul çalıp türkü söylediler, System.String[]

Elazığ'da bir kişi birlikte uçtuğu Yamaç Paraşütü Pilotu Kenan Şaksu ile gökyüzünde davul çalıp türkü söyledi.


Elazığ'da yaşayan hobi olarak davul çalan Fırat Üniversitesi Kimya Bölümü Mezunu 25 yaşındaki Yasin Can, Sportif Havacılık Derneği Başkanı Kenan Şaksu ile yamaç paraşütü yapmak için Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Dağına çıktı. Can, burada yamaç paraşütü pilotu Şaksu ile birlikte bin 800 metre yükseklikteki pistinde atladı. Yamaç paraşütü yapan ikiliden Can, hava davul çaldı. İkili davul eşliğinde türkü de söyledi. O anlar hem ilginç hem de görsel güzelliği olan görüntülere sahne oldu.


İlk defa Yamaç paraşütü yapan Yasin Can, "Havada davul biraz ilginç ve değişik daha önce yapılmış mı bilmiyorum ama klarnet gördüm keman gördüm ama davul görmedim. Hocalarımıza ulaştım sordum olur dediler. Hocalarımızın da hoşuna gider dedik. O yüzden davul çalmayı tercih ettik. Öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamak için havada davul çaldım" dedi.


Yasin'in kendilerine havada davul çalmak için ulaştığını Kulüp Başkanı Kenan Şaksu, "Bizde hava şartlarını değerlendirerek olabileceğini ifade ettik. Daha önce evlilik teklifi aldık, söz olayları aldık ama davul ilk defa olacak. Daha önce ölü denizde yapıldı bizde Doğu Anadolu Bölgesinde Elazığ Hazar Baba Dağında kısmet olursa yaptık" diye konuştu. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Yasin Can, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
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