Gökyüzünde eşsiz anlar - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan dev uçağın bulutlardaki yansıması nefesleri kesti. Gökyüzündeki ilginç anları uçağın pilotu kaydetti.



Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan Pegasus Havayolları pilotu, ilginç bir görüntü kaydetti. Görüntülerde güneşi arkada bırakarak bulutların üzerinde rotasında seyreden dev uçak, alçalmaya başlıyor. İşte tam bu anlarda güneş ışınları bulutların üzerine adeta bir film sahnesi gibi dev uçağın görüntüsünü yansıtıyor. Uçak iyice alçalıp bulutların arasına daldığında ise sanki iki uçak birbirlerinin içinden geçiyormuş gibi bir görüntü oluşuyor.



Gökyüzünde ender olarak yaşanabilecek yansımayı kaydeden pilot, o anları sosyal medyadan paylaştı. - İSTANBUL