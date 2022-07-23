GÖKYÜZÜNDE İLKLERE İMZA ATAN KAPTAN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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GÖKYÜZÜNDE İLKLERE İMZA ATAN KAPTAN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

23.07.2022 13:41
GÖKYÜZÜNDE İLKLERE İMZA ATAN KAPTAN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

MESLEK yaşamı boyunca gökyüzünde ilklere imza atan ve birçok kritik uçuşta yer alan kaptan pilot Mehmet Şentürk, 92 yaşında hayatını kaybetti.

MESLEK yaşamı boyunca gökyüzünde ilklere imza atan ve birçok kritik uçuşta yer alan kaptan pilot Mehmet Şentürk, 92 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gizli görevle Libya'dan Türkiye'ye silah taşıyan uçakların pilotlarından olan Şentürk Kaptan, 12 Eylül darbesinin ardından 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatına rağmen asla kestirmediği bıyıklarıyla da tanınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1967 yılında binbaşı rütbesi ile emekli olduktan sonra yaklaşık 27 yıl Türk Hava Yolları'nda görev yapan Mehmet Şentürk, ardından bazı özel hava yolu şirketlerinde görev yaptı. 1994 yılında THY'nin İstanbul- Brüksel seferi ile gökyüzüne veda eden efsane pilot Mehmet Şentürk, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

LİBYA'DAN TÜRKİYE'YE CEPHANE GETİREN UÇAKTA YER ALDI

Uçuş hayatı boyunca birçok ilkleri yaşayan ve 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında üç meslektaşıyla gizli görevle Libya'dan Türkiye'ye cephane getiren ekipte yer alan Mehmet Şentürk, kritik uçuşun detaylarını 2011 yılında DHA'ya anlatmıştı. Röportajında 1974 senesinin Temmuz ayında verilen bir emirle Ethem Durak, Enver Türker, hava kuvvetlerinden Yarbay Yusuf Uydaç'la birlikte Ankara Esenboğa havaalanından yolcu uçaklarının koltuklarının sökülerek Libya'ya cephane almaya gittiklerini aktaran Şentürk, hava şartları nedeniyle çok zorluk çektiklerini belirtmişti.

KRİTİK UÇUŞUN DETAYLARINI DHA'YA ANLATMIŞTIŞentürk, "Harp nedeniyle Türkiye'deki seyrüsefer yardımcı aletlerinin hiçbiri çalışmıyordu. MEB durumu radarını kullanarak yolumuzu Marmara ve Karadeniz üzerinden Radoviç'e gitmeyi planladık. Bulgaristan'a girdik oradan, Yugoslavya' ya oradan Malta ve Libya'ya iniş yaptık. Libya'da iniş yaptığımız pist çok eski Amerikalılar'dan kalma bir meydandı. ve biz oraya indikten sonra alacağımız malzemenin ağırlığıyla o meydandan kalkamayacağımızı ilgililere bildirdik. Biz oradaki yetkilileri alarak. Bingazi' de olan Vilesu askeri havaalanına gittik. ve orada uçağın yüklenmesi için bıraktık. Bizi ekip olarak Libya'nın başbakanlık misafirhanesinde istirahat için getirdiler" ifadelerini kullanmıştı. Meslek hayatı boyunca birçok olaya tanık olan Şentürk, THY'nin Tokyo, Bangkok ve Dubai'ye başlattığı uçuşların ilk seferlerinde görev yapmıştı. 12 Eylül darbesinin ardından Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in bıyıklarını kestirmesi yönündeki talimatına rağmen "Beni uçuştan alacaksanız alın, bıyıklarımı kesmem" diyerek bu karara karşı gelmesiyle biliniyor.

KENAN EVREN'DEN "BIYIKLARINI KESECEKSİN" TALİMATIŞentürk verdiği başka bir röportajda ise bıyıklarını kesmemesini şöyle anlatmıştı: "12 Eylül'de 'Bıyıklarını keseceksin' dediler. 'Beni uçuştan alacaksanız alın, bıyıklarımı kesmem' dedim. 1974'ten beri bıyıklarımı kesmedim, kesmeyi de düşünmüyorum" şeklinde konuşmuştu.

Emekli kaptan pilot Şentürk'ün cenazesi vasiyeti üzerine memleketi Rize'de toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

Mehmet Şentürk, Türkiye, Libya, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÖKYÜZÜNDE İLKLERE İMZA ATAN KAPTAN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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