Gökyüzünde kemanıyla "Allı Turnam" türküsünü çaldı - Son Dakika

Gökyüzünde kemanıyla "Allı Turnam" türküsünü çaldı

Gökyüzünde kemanıyla "Allı Turnam" türküsünü çaldı -Paraşütle uçarken kemanıyla çaldığı şarkılarla mini müzik resitali verdi Çorumlu yamaç paraşütçüsü Akdeniz semalarında kemanıyla "Allı Turnam" türküsünü çaldı.

Gökyüzünde kemanıyla "Allı Turnam" türküsünü çaldı

-Paraşütle uçarken kemanıyla çaldığı şarkılarla mini müzik resitali verdi

ÇORUM - Çorumlu yamaç paraşütçüsü Akdeniz semalarında kemanıyla "Allı Turnam" türküsünü çaldı.

Çorum Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yamaç paraşütünün ardından sporcular pratik eğitimi için Antalya'ya gitti. Kulüp üyelerinden Gürcan Aksoy, eğitimin son gününde paraşütle uçarken gökyüzünde keman çaldı. Aksoy kemanıyla "Allı turnam" türküsü ve Nilüfer'e ait bir parçayı çaldığı anlar ise aksiyon kamerasınca kaydedildi.

Çorum Sportif Havacılık Kulübü Ali Karınlıoğlu, yamaç paraşütü sporunun daha iyi yerlere gelmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Bu anlamda Çorum'da çeşitli etkinliklerin yapıldığını hatırlatan Karınlıoğlu, "Çorum'u tanıtmak, bu sporun burada da yapıldığını göstermek, kentin turizm açısından daha bilinir hale gelmesi için yaptığımız etkinlikler devam edecek" dedi.

Düzenledikleri kurs kapsamında sporcularla birlikte pratik eğitimi için Antalya'nın Alanya ilçesine gittiklerini dile getiren Karınloğlu, "Havada ilk kez keman çalarak müzik öğretmeni kursu eşliğinde bu kursu taçlandırdık. Yamaç paraşütünü daha iyi yerlere getirme noktasında yetkililerden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gökyüzünde kemanıyla Allı Turnam türküsünü çaldı
Gökyüzünde kemanıyla Allı Turnam türküsünü çaldı
Gökyüzünde kemanıyla Allı Turnam türküsünü çaldı
Gökyüzünde kemanıyla Allı Turnam türküsünü çaldı

Sportif Havacılık Kulübü, Antalya, Akdeniz, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökyüzünde kemanıyla 'Allı Turnam' türküsünü çaldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Game of Thrones'un öncesini konu alacak dizinin ilk başrol oyuncusu Paddy Considine oldu Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek         
18:17
ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın         
18:04
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na çifte cinayetten iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na çifte cinayetten iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi         
17:04
Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı         
16:14
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
İki doktor ve hastane polisi, hasta ve yakını tarafından darbedildi İki doktor ve hastane polisi, hasta ve yakını tarafından darbedildi         
11:41
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 19:15:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökyüzünde kemanıyla "Allı Turnam" türküsünü çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei