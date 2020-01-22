Gökyüzünde künefe keyfi - Son Dakika

Elazığ'da, yamaç paraşütçülerinin vazgeçilmez lokasyonlarından Hazarbaba Dağı'ndan yamaç paraşütü ile tandem atlayışı gerçekleştiren sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, gökyüzünde 1800 metre yükseklikte künefe yedi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın davetlisi olarak kentte gelen Özdemir, Elazığ'ın en yüksek dağı olan 2 bin 347 metre yükseklikteki eşsiz göl manzaralı Hazarbaba Dağı'ndan yamaç paraşütüyle tandem atlayışı gerçekleştirdi.

Özdemir, bu atlayışı sırasında gökyüzünde bir tabak künefenin tadına baktı.

Bu deneyiminin ardından Özdemir, göl manzaralı Hazarbaba Dağı'ndaki macera parkında yer alan 1400 metrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun zipline hattı olma özelliği taşıyan hatta da eşsiz doğa manzarasına karşı kaydı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Hazarbaba Dağı'nın eşsiz göl manzarası, kayak merkezi ve macera parkı ile adrenalin, kayak ve doğa tutkunlarının önemli lokasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Gerçekleştirdikleri yamaç paraşütü etkinliğiyle bir ilke imza atacaklarını ifade eden Kaldırım, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğiniz zaman zipline, macera parkı, safari, kayak, kar rafting, dev salıncak gibi bir çok aktiviteden faydalanabiliyorsunuz. A'dan Z'ye, çocuğundan yaşlısına herkes karla ilgili ne varsa hepsini bulabiliyor, aktivite yapabiliyor, adrenalin yaşayabiliyor."