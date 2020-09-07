Gökyüzünde maske takarak Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti

Tekirdağ'da yamaç paraşütü pilotu, gökyüzünde uçuş sırasında maske takarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasını istedi.

Tekirdağ'da yamaç paraşütü pilotu, gökyüzünde uçuş sırasında maske takarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasını istedi. Yamaç paraşütü pilotu Levent Öner, Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde 500 metre yükseklikte uçuş yaptı. Uçuş sırasında maske takarak herkesi Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet eden Öner, "Pandemi tedbirleri gereği maskem var. Lütfen herkes havada ve karada pandemi tedbirlerine dikkat etsin. Lütfen maskenizi takın." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:55 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Gökyüzünde maske takarak Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti - Son Dakika

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