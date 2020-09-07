Gökyüzünde maske takarak Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti - Son Dakika

Tekirdağ'da yamaç paraşütü pilotu, gökyüzünde uçuş sırasında maske takarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasını istedi.

Yamaç paraşütü pilotu Levent Öner, Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde 500 metre yükseklikte uçuş yaptı.

Uçuş sırasında maske takarak herkesi Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet eden Öner, "Pandemi tedbirleri gereği maskem var. Lütfen herkes havada ve karada pandemi tedbirlerine dikkat etsin. Lütfen maskenizi takın." ifadelerini kullandı.