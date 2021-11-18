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Gökyüzünde önemli saatler! Yarın gece 581 yıl sonra en uzun Ay tutulması yaşanacak - Son Dakika

Gökyüzünde önemli saatler! Yarın gece 581 yıl sonra en uzun Ay tutulması yaşanacak

18.11.2021 20:10
Gökyüzünde önemli saatler! Yarın gece 581 yıl sonra en uzun Ay tutulması yaşanacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, yarın geceden başlayarak sabahın erken saatlerine kadar deva edecek olan 581 yılın en uzun Ay tutulmasının yaşanacağını açıkladı. Kuzey Amerika, tutulma sırasında ayın yüzde 97'sinin kırmızıya döndüğünü gözlemleyebilecek fakat Ay tutulması Türkiye'de görülemeyecek.

NASA'ya göre, ABD'de Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, cuma günü erken saatlerde 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kalacak.

TAM TUTULMA YAŞANACAK

Ay tutulması, ABD doğu yakası saatiyle (EST) cuma gece yarısı 01.02'de başlayacak, sabaha karşı 04.02'de yüzde 99 tutulma oranıyla en yüksek seviyesine ulaşacak. NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak niteliyor.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLMEYECEK

Bu tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika'nın tamamı tarafından izlenebilirken Güney Amerika'nın batı yarısında, Asya'nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya'nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek. Ay tutulması Türkiye'den görülmeyecek.

Gökyüzü gözlemcileri, güneş tutulmasından farklı olarak Ay tutulmasını izlemek için özel bir gözlüğe gerek olmadığını belirtiyor.

YILIN SON AY TUTULMASI

Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor. Perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşanacak Ay tutulmasının 2021'in son Ay tutulması olduğu kaydedildi. Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022'de gerçekleşecek.

Gökyüzünde önemli saatler! Yarın gece 581 yıl sonra en uzun Ay tutulması yaşanacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Amerika, Türkiye, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gökyüzünde önemli saatler! Yarın gece 581 yıl sonra en uzun Ay tutulması yaşanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökyüzünde önemli saatler! Yarın gece 581 yıl sonra en uzun Ay tutulması yaşanacak - Son Dakika
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