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Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar...Ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı
6 saat önce
Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:43 Kaynak: İHA
Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar...Ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk Bayrağını hatırlattı.
Güneşin batmasının ardından ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü Kırıkkale'de gözle görülecek şekilde belirginleşti. Gökyüzünde yan yana gelen ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı. Güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve yıldız, bir birine yakın şekilde görüntülendi.
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