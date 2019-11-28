Son Dakika Haberleri: Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar...Ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı
Son Dakika Genel Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar...Ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı - Son Dakika

Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar...Ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı

6 saat önce

Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar.

Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar...Ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk Bayrağını hatırlattı.

Güneşin batmasının ardından ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü Kırıkkale'de gözle görülecek şekilde belirginleşti. Gökyüzünde yan yana gelen ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı. Güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve yıldız, bir birine yakın şekilde görüntülendi.

Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar...Ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı

Kırıkkale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:43 Kaynak: İHA
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