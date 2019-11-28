Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar...Ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk Bayrağını hatırlattı.

Güneşin batmasının ardından ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü Kırıkkale'de gözle görülecek şekilde belirginleşti. Gökyüzünde yan yana gelen ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı. Güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve yıldız, bir birine yakın şekilde görüntülendi.