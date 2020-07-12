Gökyüzünde "Türk kahvesi ve lokum" keyfi - Son Dakika

Gökyüzünde "Türk kahvesi ve lokum" keyfi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı masada, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında yaptığı Türk kahvesi içip, lokum yedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı masada, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında yaptığı Türk kahvesi içip, lokum yedi.

Heybeliada'daki orman yangınından ilk görüntüler geldi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 metre rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, adrenalin yaşamak ve muhteşem manzaranın tadını çıkarmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin de ön planda tutulduğu merkezde, misafirlerin sağlığı ve güvenliği için her şey düşünülüyor.

Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalananlar, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ'daki yamaç paraşütü pilotlarından 29 yaşındaki Hasan Kavala da yaptığı ilginç uçuşlarla bölgenin tanıtımına ve turizme katkı sağlamaya çalışıyor.

Gökyüzünde daha önce tavla ve okey oynayan, pijama ve terlik giyerek oturduğu koltukta televizyon izleyen Kavala'nın, bu sefer gerçekleştirdiği "yüz yüze uçuş"a Anadolu Ajansı muhabiri eşlik etti.

Kavala, yerden yüzlerce metre yüksekte yamaç paraşütüne bağladığı masada, Ölüdeniz manzarasıyla ısıtıcıyla suyu kaynatıp Türk kahvesi hazırladı. Türk kahvesi içip lokum yiyen Kavala, heyecanlı yolculuğu sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

BelceKızı Plajı'na 30 dakikalık uçuş sonrası sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirildi. Gökyüzündeki kahve keyfi ve yaşananlar, aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

"Yaptığım ilginç uçuşları internete yükledim ve çok iyi geri dönüşler aldım"

Kaval, AA muhabirine, uçmanın çocukluk hayali olduğunu, havada kendisini çok daha huzurlu ve güvende hissettiğini söyledi.

Yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirmeden önce bütün güvenlik tedbirlerinin titizlikle alındığını aktaran Kaval, kullandıkları malzemelerin oldukça güvenli olduğunu, yıl içerisinde gerekli bütün kontrollerini yaptırdıklarını dile getirdi.

Havada olmanın kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü vurgulayan Kaval, uçuş öncesi, uçuş anı ve sonrasında neler yapması gerektiğini iyi bildiğini ifade etti.

Kaval, Babadağ'ı tanıtmak için ilginç projelere imza attığını belirterek, "Yüz yüze uçuş da benim için ayrı bir tecrübe oldu. Türk kahvesinin ve lokumunun yaptığım uçuşla daha çok tanınmasını istedim. İlginç projeler sayesinde Fethiye Babadağ'ı tanımayan kalmadı. Yaptığım ilginç uçuşları internete yükledim ve çok iyi geri dönüşler aldım. Videoları görenler, Türkiye'ye gelerek bu deneyimi yaşamak istediklerini iletiyor. Bu tür güzel dönüşümler, bizi daha da mutlu ediyor. İlerleyen zamanda yeni projeler de gerçekleştireceğiz." sözlerine yer verdi.

Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gökyüzünde 'Türk kahvesi ve lokum' keyfi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 17:43 Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:33 2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 12:21 İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:57
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
17:43
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu
16:33
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 18:34:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökyüzünde "Türk kahvesi ve lokum" keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]