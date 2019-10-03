Son Dakika Haberleri: Gökyüzünde yan yana gelen Ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı
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Gökyüzünde yan yana gelen Ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı

19 dakika önce

İstanbul'da güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlatarak duygusal anlar yaşattı.

Gökyüzünde yan yana gelen Ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı, System.String[]

İstanbul'da güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlatarak duygusal anlar yaşattı.


Güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü İstanbul'da gözle görülecek şekilde belirginleşti. Gökyüzünde yan yana gelen Ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı. Bu durumu fark eden kimi vatandaşlar o anı cep telefonu ile kayıt altına alarak hatıra bıraktı. Güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve yıldız, birbirine çok yakın şekilde görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:54 Kaynak: İHA
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