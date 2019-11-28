Son Dakika Haberleri: Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı
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Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı

6 saat önce

Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan Ay ve yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.

Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı, System.String[]

Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan Ay ve yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.


Güneşin batmasının ardından ortaya çıkan Ay ve yıldız, Kırıkkale'de gözle görülecek şekilde belirginleşti. Yan yana gelen ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:19 Kaynak: İHA
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