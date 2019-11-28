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Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı
6 saat önce
Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan Ay ve yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:50 Kaynak: İHA
Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan Ay ve yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.
Güneşin batmasının ardından ortaya çıkan Ay ve yıldız, Kırıkkale'de gözle görülecek şekilde belirginleşti. Yan yana gelen ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı.
(İHA)
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